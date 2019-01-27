كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - الأمريكية مكلافلين تبدأ مسيرتها الاحترافية بانتصار

سيدني مكلافلين

استهلت سيدني مكلافلين مسيرتها الاحترافية بانتصار، بعدما حققت العداءة الأمريكية أسرع زمن في سباق 500 متر للسيدات في الجولة الأولى من الجائزة الكبرى، التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى داخل القاعات.

وحسمت العداءة البالغ عمرها 19 عاما، وهي صاحبة أسرع زمن في سباق 400 متر حواجز في 2018، الفوز في زمن قدره دقيقة واحدة و9.46 ثانية.

وقالت مكلافلين بعد سباقها الوحيد داخل القاعات هذا الموسم "كان يوما رائعا".

وستركز الآن على سباقات الملاعب المفتوحة إذ ستكون مرشحة لنيل لقبها العالمي الأول في سباق 400 متر حواجز.

وكسر الإثيوبي يوميف كيجلتشا الرقم الوطني داخل القاعات في سباق الميل للرجال عندما أنهاه في زمن قدره ثلاث دقائق و51.70 ثانية.

وقال بطل العالم في سباق ثلاثة آلاف متر داخل القاعات "حلمي هو الرقم العالمي في سباق (خمسة آلاف متر)".

وتفوق مواطنه هاجوس جيبرهيويت، صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016 في سباق خمسة آلاف متر، على الكيني إدوارد تشيسريك ليفوز بسباق ثلاثة آلاف متر محققا سبع دقائق و37.41 ثانية.

وفاجأت الأمريكية كاتي ناجيوت منافستها كاترينا ستيفانيدي بطلة الأولمبياد والعالم بالفوز في منافسات القفز بالزانة محققة 4.86 متر مقابل 4.71 متر للمتسابقة اليونانية.

وهذا هو الفوز الرابع لناجيوت على ستيفانيدي في 32 مواجهة.

وأبلغت ناجيوت الصحفيين "كان أمرا مذهلا. عثرت على مداي وأعتقد أنني سأتطور".

وحققت جابرييلا ستافورد رقما كنديا جديدا في سباق الميل داخل القاعات بزمن أربع دقائق و24.80 ثانية وهو الأفضل في 2019.

واقتنص الأمريكي دونافان برازير فوزا صعبا في سباق 800 متر من كلايتون ميرفي صاحب برونزية الأولمبياد فيما انتصرت ماجي إيون في منافسات رمي الجلة محققة 19.28 متر.