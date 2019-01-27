كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 304 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول.

وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتي شركة طيران الجزيرة رقم 91736 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة طيران العربية رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.