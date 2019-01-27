كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - ليبرون جيمس يعود لتدريبات ليكرز

ليبرون جيمس

قال لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، إن ليبرون جيمس عاد إلى تدريب الفريق للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الفخذ قبل أكثر من شهر، لكنه سيغيب عن مواجهة فينكس صنز، اليوم الأحد.

وعانى أفضل لاعب في البطولة 4 مرات، الذي انضم إلى ليكرز الصيف الماضي، من إصابة خلال الفوز على جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين في يوم عيد الميلاد.

وخسر ليكرز عشر مباريات مقابل خمسة انتصارات منذ غيابه.

ولم يشارك جيمس البالغ عمره 34 عاما في التدريب بأكمله واكتفى بالمشاركة في تدريبات الدفاع.

وأبلغ لوك والتون مدرب ليكرز الصحفيين "كانت مشاركته الأولى في تدريب يحتاج إلى هذا النوع من التحركات. بدا بحالة جيدة. ما زال يلعب بشكل جيد لو كنتم تتساءلون".

ويتصدر جيمس قائمة مسجلي ليكرز هذا الموسم إذ يبلغ متوسطه 27.3 نقطة في 34 مباراة بالإضافة إلى الاستحواذ على 8.3 كرة مرتدة وهو الأعلى في الفريق.

ويحتل ليكرز، الذي يستضيف صنز، اليوم الأحد، المركز التاسع في القسم الغربي متأخرا بانتصارين عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.