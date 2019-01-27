كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال

مالكوم

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم برشلونة، حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برشلونة لن يمانع رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على سبيل الإعارة لآرسنال حتى نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر ببيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.