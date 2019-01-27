كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - رواد "تويتر" يدشنون حملة ضد السجاير تحت عنوان "خليها فى المصنع"



دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملة جديدة تحت عنوان "خليها فى المصنع"، تهدف إلى مقاطعة شراء السجائر، نظراً لارتفاع أسعارها فى الأسواق. هذه الحملة تأتى ضمن عدد من حملات المقاطعة لبعض المنتجات التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مثل حملة "خليها تصدى"، التى استهدفت مقاطعة شراء السيارات.

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