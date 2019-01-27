كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - الإفراج عن 197 سجينا من سجن الوادي الجديد
أكد مصدر أمني مسئول بالوادي الجديد، أن سجن الوادي الجديد العمومي، يواصل أعمال إجراءات الإفراج عن المسجونين الشاملة القرار الرئاسي، بعد انتهاء فحص ملفات نزلاء وتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 197 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2019.
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