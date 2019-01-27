كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - لمواجهة ذبابة الفاكهة.. تحصيل 16 مليون جنيه من الفلاحين سنويًا

قال ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه سيتم تحصيل 10 جنيهات من الفلاحين عن كل فدان لمحاربة ذبابة الفاكهة، مؤكدًا أن تلك الحشرة قد تسبب خسائر تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف السباعى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه سيتم تحصيل 10 جنيه من مليون و600 ألف فدان، بمقدار 16 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يحافظ على المزروعات والأراضى الزراعية.

وأردف أن العشرة جنيهات مبلغ ضئيل جدًا ولا يقدر بقيمة بالنسبة للأراضى الزراعية التى سيتم المحافظة عليها، مفيدًا بأنه لا يوجد نقيب فلاحين بمصر لكى يعترض على القرار.