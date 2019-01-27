كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - رواد "تويتر" يدشنون حملة غريبة تحت عنوان "خليها تعنس"

دشن مجموعة من مستخدمى موقع "تويتر"، حملة غريبة تحت عنوان "خليها تعنس"، تهدف إلى مقاطعة الزواج.

الشباب حاولوا أن يسلطوا الضوء على ارتفاع تكاليف الزواج، من خلال هذه الحملة، التى لاقت صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتحت عنوان "خليها تعنس ومتورطش نفسك"، غرد العديد من الشباب المؤيدين للحملة عبر هذا الهاشتاج، الذى شهد عبارات ساخرة من قبلهم.