كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - اليكم 7 نصائح لجعل أطفالكم جاهزين لبقائهم وحدهم في المنزل

سواء كنت تريد الاستمتاع بليلة أو بعض الوقت البسيط لوحدك ، فستحتاج إلى تعليم أطفالك كيفية الاعتناء بأنفسهم، حتى يتمكنوا من الجلوس بمفردهم في المنزل أثناء غيابك دون احداث مشاكل.

ليس من السهل تربية الأطفال ، لا سيما للآباء الذين يناقشون ما إذا كان الوقت مناسبًا الآن للجلوس بمفردهم في المنزل، ولا يوجد دليل يعرّف العمر "المثالي" بالنسبة للطفل ليجلس في المنزل بمفرده ويعتمد على نفسه.

إن إعداد أولادك لأول مرة في المنزل وحده أمر حاسم ، ولكن القيام بذلك قد يكون صعبًا، لذلك سنقدم لكم بعض النصائح والتي تساعدك على تهيئة أطفالك تركهم بمفردهم في المنزل، في ما يلي 7 نصائح للحصول على أطفالك جاهزين لكونهم وحدهم في المنزل، وهي:

1- اتركي طفلك لفترة قصيرة:

دعي أطفالك يبقون في المنزل بمفردهم لمدة 30 دقيقة، وبهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن كيف يتصرف أطفالك أثناء غيابك.

2- وضع القواعد الأساسية:

خروجك من المنزل لبضع ساعات لا يعني أن أطفالك يجب أن يكونوا قادرين على تجاهل قوانين منزلك، لذا يجب ان تقوم بإعداد القواعد الأساسية أثناء غيابك والتأكد من أن أطفالك يفهمون هذه القواعد قبل مغادرتك.

2- تخزين الادوية في مكان محكم الغلق:

يجب تخزين الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وغيرها من الأدوات المنزلية التي يحتمل أن تكون خطرة في مكان لا يستطيع أطفالك الوصول إليه.

3- تثبيت كاميرات مراقبة:

ويمكن لكاميرات المراقبة المنزلية ان تكون آمنة، وغير مكلفة وسهلة التركيب و تسمح للآباء بمراقبة أطفالهم من أي مكان وفي أي وقت.

4- تأكدى من ان طفلك يعلم رقم هاتفك:

أعط أطفالك أرقام هواتفكم الخلوية، بالإضافة إلى أرقام هواتف أفراد العائلة والأصدقاء القريبين. مع وجود نظام دعم ، يمكن لأطفالك الاتصال بأفراد العائلة والأصدقاء للحصول على المساعدة إذا لم يتمكنوا من الوصول إليك.

5- تعليم الأطفال كيفية التصرف في الطوارئ:

يجب ان تقضي بعض الوقت في تعليم أطفالك كيفية الاستجابة إذا كانت هناك رائحة دخان، أو سماع إنذار الحريق، أيضا ، تأكد من أن جميع أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح قبل أن تترك أطفالك في المنزل بمفردهم.

6- تحقق من الكهرباء:

انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يحدث مشكلة، حتى لو كان الانقطاع لا يدوم إلا لبضع دقائق. وبالتالي ، يجب عليك دائمًا تزويد أطفالك بمصابيح كهربائية تتضمن بطاريات جديدة ويسهل الوصول إليها.

7- فصل البوتاجاز أو الفرن عن العمل:

ليست هناك حاجة لأطفالك لاستخدام الفرن أو الموقد أثناء خروجك من المنزل، امنح أطفالك نقودًا لطلب الطعام الجاهز أو تزويدهم بوجبات ووجبات خفيفة مسبقة الصنع في المنزل.

إن توفير الطفل ولو بقدر ضئيل من المسؤولية يمكن أن يقطع شوطا طويلا ، خاصة للآباء الذين يحاولون تقوية علاقاتهم مع أطفالهم، ومع ذلك فإن الإعداد الصحيح لاطفالك يمكن ان يضمن بشكل كبير ان يبقوا في امان اثناء عدم وجودك في المنزل.