كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - مجلس الوزراء ينشر فيديو حوار مدبولي مع قناة CNBC الأمريكية

نشر مجلس الوزراء، فيديو الحوار الذى كان قد أجراه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع قناة CNBC الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا .

وأكد مدبولي خلال اللقاء أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.