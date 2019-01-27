كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - خروجات مجانية اليوم الأحد : أوعى تكسل

هنخرج فين النهاردة.. البشاير تجيب في التقرير التالي عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية اليوم الأحد الموافق 27 يناير.

يوسف العوال

تستضيف المراكز الثقافية في القاهرة والمحافظات، اليوم الأحد، السابع والعشرين من يناير 2019، فعاليات ثقافية وفنية متعددة.





يأتي بيانها، كالتالي:

سينما

"بيستناني عند البحر" في الأوديتوريوم

تعرض مكتبة الإسكندرية الفيلم التسجيلي "بيستناني عند البحر"، من إخراج ميس دروزة، وذلك بالمدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم، في تمام السابعة مساءً.

موسيقى

"أوركسترا القاهرة" على مسرح سيد درويش

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلًا فنيًا، على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"تشجيانج" على المسرح الصغير

تستضيف دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لأوركسترا تشجيانج السيمفوني الصيني، على المسرح الصغير، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"كلثوميات" في معهد الموسيقى

يقيم معهد الموسيقى العربية حفله الدوري "كلثوميات"، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"إنشاد ديني" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا علي مسرح الجمهوية، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"حوار الفنون" في قبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، فى الثامنة مساءً، حفل "حوار الفنون"، يتضمن عروضاً لفرق تراثية منها فرقة "الطبول النوبية"، فرقة" الآلآت الشعبية المصرية"، "فرقة حسب الله".

ندوات ومعارض

"الهندسة الميكانيكية" في مكتبة الإسكندرية

ينظم نادي الصفوة الهندسي؛ في تمام التاسعة صباحا، بمكتبة الإسكندرية، مؤتمرا عن الهندسة الميكانيكية، يمتد حتى بعد غد الثلاثاء، بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

"شعر الثورة" في بيت الست وسيلة

يستضيف بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، تحت عنوان "حصاد شعر الثورة "، وذلك في تمام السابعة مساءً.

"فاروق حسني" في جاليري بيكاسو

يُنظم جاليري بيكاسو،، معرضا جديدا للفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك في تمام السابعة مساءً بمقر المعرض، بالزمالك، على أن يستمر المعرض حتى الخميس ٢٨ فبراير المُقبل.

"جنوب السودان" في مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة تحت عنوان "الاستثمار في جنوب السودان"، في السادسة مساءً، بمقر المكتبة بالزمالك، يتحدث فيها اللواء حمدي لبيب، العميد خالد فهمي، الدكتور حماد حسن رئيس جمعية جنوب السودان.

"استئناس الغربة" في جوتة

يعرض الكاتب الألماني كريستوف بيترز في السابعة مساءً، مجموعته القصصية "استئناس الغربة"، في مقر معهد جوته بالدقي، بالاشتراك مع الناقدة الأدبية الدكتورة شيرين أبو النجا.

"كنوز متحافنا" في الزمالك

يستضيف مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" بالزمالك، في السابعة مساءً، افتتاح معرض "كنوز متاحفنا 3" تحت عنوان "ملامح عهد"، وتستمر فعالياته حتى 27 مارس المقبل.