كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرفى على 4 نصائح لابد ان تبتدي بها يوميك لتخلصك من الدهون
تعاني اغلب النساء من مشاكل الدهون الزائدة في الجسم و خاصةً في منطقة البطن و الارداف، لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، 4 نصائح لابد ان تبتدي بها يوميك لتخلصك من الدهون.
- الزنجبيل والليمون:
إشربي الزنجبيل والليمون على الريق، وابدأي يومك بنشاط وحيوية من خلال حرق الدهون وإزالة السموم من الجسم مع هذا الشراب المميز.
- الشاي الأخضر:
استبدلي قهوتك الصباحية بالشاي الأخضر فهو يعطيكِ الحيوية, ويساعد علي تذويب الشحوم ، ولكن عليك الانتباه أن تمتنعي عن إضافة السكر اليه ، لذا بأمكانكِ شربه مرًا أو تحليته بالمحليات الخالية من السكر.
- فطور بالحبوب الكاملة:
لا تفوتي وجبة الإفطار فهي أساسية للتحفيز، إجعليها غنية بالكربوهيدرات ولكن المركبة وليس البسيطة، ولا تنسى تناول الخبز الأسمر وابتعدي تماما عن السكر الأبيض والخبز العادي.
- الاستحمام بالماء البارد:
أكدت الدراسات الحديثة أن الاستحمام بالماء البارد في الصباح الباكر يزيد من عملية حرق الدهون ويسرع من عملية الحرق , ويعطيكِ ايضًا النشاط والحيوية لبدء نهار مثمر وحافل بحرق الدهون .
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