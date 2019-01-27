كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرفى على 4 نصائح لابد ان تبتدي بها يوميك لتخلصك من الدهون

تعاني اغلب النساء من مشاكل الدهون الزائدة في الجسم و خاصةً في منطقة البطن و الارداف، لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، 4 نصائح لابد ان تبتدي بها يوميك لتخلصك من الدهون.

- الزنجبيل والليمون:

إشربي الزنجبيل والليمون على الريق، وابدأي يومك بنشاط وحيوية من خلال حرق الدهون وإزالة السموم من الجسم مع هذا الشراب المميز.

- الشاي الأخضر:

استبدلي قهوتك الصباحية بالشاي الأخضر فهو يعطيكِ الحيوية, ويساعد علي تذويب الشحوم ، ولكن عليك الانتباه أن تمتنعي عن إضافة السكر اليه ، لذا بأمكانكِ شربه مرًا أو تحليته بالمحليات الخالية من السكر.

- فطور بالحبوب الكاملة:

لا تفوتي وجبة الإفطار فهي أساسية للتحفيز، إجعليها غنية بالكربوهيدرات ولكن المركبة وليس البسيطة، ولا تنسى تناول الخبز الأسمر وابتعدي تماما عن السكر الأبيض والخبز العادي.

- الاستحمام بالماء البارد:

أكدت الدراسات الحديثة أن الاستحمام بالماء البارد في الصباح الباكر يزيد من عملية حرق الدهون ويسرع من عملية الحرق , ويعطيكِ ايضًا النشاط والحيوية لبدء نهار مثمر وحافل بحرق الدهون .