كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - فاعليات معرض الكتاب النهاردة : استمتع واتثقف



يلتقى زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ50 تحت شعار "اليوبيل الذهبى"، والذى بدأت فعالياته 22 يناير فى مركز مصر للمعارض، عددا من الفعاليات غدا الأحد منها: القاعة الرئيسية (قاعة ثروت عكاشة) الساعة 12 -2 الكتب المؤسسة للثقافة العربية التراث والتجديد (حسن حنفي) أيمن فؤاد سيد – محمد أبو الفضل بدران – محمود الضبع يدير الندوة : عبد الناصر هلال الساعة 2-4 شخصيتا المعرض والأحداث المئوية سهير القلماوي (ناقدة وأديبة) خيرى دومة – سلوى بكر – جابر عصفور يدير الندوة : يوسف القعيد الساعة 4 -6 الصناعات الثقافية الخدمات الثقافية وتثقيف الخدمة مشروع 100 مليون صحة محمد شوقى - محمد حسانى – نيرفانا سعد يدير الندوة: علا زيدان الساعة 6-8 اللقاء الفكرى تورستن بودتز يدير اللقاء : أيمن بكر الصالون الثقافى (قاعة سهير القلماوى) الساعة 1-3 حول المشهد الفلسطينى فى الأدب العربى المشاركون: ناجى الناجى - رجب أبو سرية - زينات أبو شايش - بيسان جهاد عدوان - ابتسام أبو سعدة تدير الندوة : سامية أبو زيد الساعة 3-5 لقاء مفتوح مع الشاعر العربى الفلسطينى موسى حوامدة يدير اللقاء: سعيد الكفراوى الساعة 5-8 اقتصاديات الرياضة: الهواية والاحتراف فتحى مبروك –جمال عبد الحميد –ربيع ياسين عدلى القيعى - خالد لطيف - عبد المنعم الحاج محمود أبو رجيلة - ضياء دندش يدير الصالون : خالد فتوح ضيف الشرف الساعة 1-3 "اللعب مع الكبار" أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية تأليف: يوريس لونديك ترجمة: محمد عثمان خليفة تدير الندوة: هدى فضل (هولندا) الساعة 3-5 مصر فى شعر كفافيس المشاركون: صمويل بشارة - أحمد عبد الجبار يدير الندوة : خالد رؤوف (اليونان) الساعة 5-7 مواجهة إقصاء المرأة والطفلة فى المنطقة العربية المشاركون: فاديا كيوان - رجاء حسن - إقبال دوغان علا أبو زيد - لانا مامكغ (جامعة الدول العربية) بانوراما إفريقية الساعة 1-3: التنوع الثقافى الإفريقى شباب ولكن سفراء مالك مصطفى (مصر) - ظافر على (جزر القمر) إيرك دوكالاهى (مدغشقر) - سنوسى حامل ( نيجيريا) جون ريتشارد (جنوب السودان) - محمد إبراهيم (تشاد) محمد نورى ( إثيوبيا) - ضاحى محمد (الجزائر) الساعة 4-6 قضايا إفريقية هوية إفريقية أم هويات السفير أحمد حجاج - السيد فليفل – وسيم السيسي كاتب وكتاب الساعة 12 -1.30 الكتاب والشباب «ما قل وشل» تأليف : محمد رفعت المناقشون : عواطف الشربينى - منى الشيمى يدير الندوة : حاتم الجوهرى الساعة 2.30 إصدارات جديدة «المواطنة» تأليف : أحمد زايد المناقشون: عثمان محمد عثمان - محمد كمال يدير الندوة: سمير مرقص الساعة 4 – 5.30 كاتب ومشروع محمود قاسم المناقشون: محمد السيد الجليند - مصطفى النشار يدير الندوة : عبد الحميد مدكور الساعة 6 – 7.30 حفل إطلاق عشرة كتب مركز التحرير المصرى الصينى المناقشون : مارونغ - جوزجان - تانغ ينغ - ناصر عبد العال يدير الندوة : أحمد السعيد ملتقى الإبداع الساعة 12 -1.30 على مائدة السرد (أعمال قصصية) «الحور العين يفصصن البسلة» تأليف : صفاء النجار المناقشون: شريف الجيار - عزة مازن يدير الندوة: عمر شهريار الساعة 2 – 3.30 فى ديوان الشعر (ديوان العامية) «حكايات على روس الخلق» تأليف : محمود نبيل العيسوى المناقشون: منير فوزى - شريف الجيار يدير الندوة: نور الدين جمال الساعة 4-5.30 على مائدة السرد (أعمال روائية) «عرق الصبا» تأليف : خالد إسماعيل المناقشون: مدحت صفوت - عمرو خيرى يدير الندوة: هيثم خيرى الساعة 6 -7.30 فى ديوان الشعر (ديوان الفصحى) «ربما فى صباح آخر» تأليف :عيد صالح المناقشون: محمد صلاح زيد - عزت جاد تدير الندوة: عزة بدر قاعة الشعر الساعة 2 – 3.30 تقديم: شوقى السباعى أيمن الشحات - صابرين مهران - محمد جعفر - محمود عقاب مها الغنام - نهى البلك - نهى فرح - ياسمين الشاذلى الساعة 4 – 5.30 تقديم: أمنية طلعت سالم العالم (ليبيا) - عبد الله أبو بكر (الأردن) على عطا - محمد الدنقلى (ليبيا) محمد عبد القادر - محمود الشاذلى - وفاء بغدادى الساعة 6- 7.30 تقديم: محمود الضبع تشيفا براكاش (الهند) - صلاح فائق (العراق) - عيد صالح كريم عبد السلام - محمد غبريس (لبنان) هدى حسين - ياسر الزيات الشباب والمبادرات الساعة 12 -2 الاستراتيجيات العربية تجاه النهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة الساعة 2-4 المبادرات اقتصاد إبداعى 2 مساحات التصنيع: الورشخانة - محمد محى الدين الحرف اليدوية: منصة جبرا - رانيا صلاح صديق لطباعة والكتاب : محمد جمال - منصة كتبنا يدير الندوة : محمد وهدان الساعة 4 -6 المبادرات اقتصاد ابداعى 3 الألعاب التفاعلية : مكوك. أنجى عبدالله - العمارة : سيجما- مجدى الصباغ التصميم: مملوك أرت هاوس - مصطفى صدقى المساحات الإبداعية: القلم - محمد وهدان يدير الندوة : محمد عبدالدايم الساعة 6 – 8 ملتقى شباب المبدعين البيست سيلر: جماليات الدعاية وسلطة الجماهير حسن كمال –محمد صادق –أحمد مراد يدير الندوة: محمد توفيق البرنامج المهنى الساعة 12 - 2 كتاب ومترجم «موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا» ترجمة : شوقى جلال سعيد توفيق -صلاح إسماعيل يدير الندوة: عزت عامر الساعة 2 – 4 الصحافة المصرية من الورقية إلى الرقمية مجدى البدوى –عبدالله على حسن - محمد الهواري- محمد توفيق يدير الندوة: نايف عبد الله الساعة 4 -6 التراث الحضارى السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ إبراهيم القلا - أسامة السعدونى - أيمن فؤاد سيد - محمود عبده ذاكرة المعرض الساعة 1 -3 عروض أفلام وثائقية الساعة 1 -3 علامات مضيئة تكريم اسم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور محمد سليمان الساعة 5-7 خمسينية حرب الاستنزاف (المقاومة الشعبية) المشاركون : أبو المعاطى على خليل- سعيد على أحمد إسماعيل سلوى سليمان - محمد أبوالمعاطى شلبى –سادات غريب محمد غريب يدير الندوة: محمد قاسم المسرح الكبير 10 – 12.30 عروض فنية محافظة القليوبية مدارس الشبان المسلمين ببنها – 25 يناير كفر الشيخ – التربية الفكرية بشرق شبرا وزارة التربية والتعليم الساعة 12.30 -2 روح فرقة الشمس البيت الفنى للمسرح الساعة 2 – 3.30 كورال أطفال ذوى الإعاقة شبرا الخيمة الهيئة العامة لقصور ثقافة الساعة 3.30 - 5 فرقة أغانى الشباب الهيئة العامة لقصور ثقافة الساعة 5-7 أوركسترا الشباب وزارة الشباب والرياضة قاعة التجارب المسرحية الساعة 11- 12 البيت الفنى للمسرح المسرح القومى للعرائس يقدم «الليلة الكبيرة» إخراج : صلاح السقا الساعة 1 – 3 دليل المخرج الذكى لقراءة النص المسرحى الساعة 5 – 6 البيت الفنى للمسرح يقدم مسرحية «حى على بلدنا» إخراج : أحمد إسماعيل قاعة السينما الساعة 1.30 – 4 عرض أفلام روائية وتسجيلية قصيرة الساعة 5 -7 تكريم ولقاء راجح داوود يدير اللقاء: رامى عبد الرازق قاعتا الفنون البصرية والورش الساعة 10 -8 ملتقى الخط العربي ركن الفنون الشعبية الساعة 3- 4 السيرة الهلالية فرقة : محمد عزت نصر الدين الصعيدي الساعة 5- 6 السيرة الهلالية فرقة : محمد عزت نصر الدين الصعيدي

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