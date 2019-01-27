كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - للأسبوع الثامن على التوالي.. خروج مظاهرات ضد الحكومة الصربية

للأسبوع الثامن على التوالي، تظاهر آلاف المواطنين في شوارع العاصمة الصربية بلغراد، احتجاجا على حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش. واتهم المتظاهرون فوتشيتش بخنق الحريات وتقويض الديمقراطية في البلاد.

وسار المتظاهرون من مقر مبنى التلفزيون إلى مقر الحكومة على أمل أن تقوم السلطات الصربية بتخفيف قبضتها على وسائل الإعلام في البلاد.

المظاهرات لم تقتصر على العاصمة بلغراد حيث شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة. ورفع المتظاهرون شعار "نحن 5 ملايين"، في إشارة إلى ارتفاع عدد المناهضين لسياسة الحكومة.

وبدأت المظاهرات المناهضة للحكومة الصربية، قبل ثماني أسابيع، على خلفية الهجوم الذي استهدف زعيم حزب اليسار الصربي بوركو ستيفانوفيتش. وتعرض ستيفانوفيتش لهجوم على رأسه بقضيب معدني قبيل إلقاء خطاب في مدينة كروشيفاتس، ما أدى لإصابته.

وقد لبّى آلاف المواطنين النداء الذي وجّهته المعارضة الصربية مطلع ديسمبر-كانون الأول الماضي، للتظاهر كل يوم سبت.

ونادرًا ما شهدت صربيا احتجاجات معارضة كبيرة، منذ اضطرابات شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش في العام 2000.