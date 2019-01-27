كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - حقيقة وجود سوس فى محصول العدس.. اعرف التفاصيل
نفى الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، ما يتردد عن وجود سوس بمحصول العدس، مؤكدًا أن وجود السوس في العدس يرجع لتخزينه في البيت بشكل خاطئ، مفيدًا بأن المحصول في الأرض جيد.
وفى سياق آخر، أفاد السباعى في حواره ببرنامج "صباح الورد"، الذي يعرض على شاشة قناة "Ten"، بأن قانون الزراعة بمجلس النواب يحتاج لتعديل، مشيرًا إلى ضرورة وجود ردع لكل مخالف للقوانين، خاصة التي تتعلق بالمبيدات الحشرية.
وقال إن هناك جرعات لو زادت يمكن أن تتسبب فى موت الإنسان، مفيدًا بأننا بحاجة إلى تعديل قانون الزراعة بمجلس النواب وأن يكون هناك ردع لكل مخالف لأن هناك مشاكل للمبيدات الحشرية وجرعاتها قد تؤدي للموت.
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