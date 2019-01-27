كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - اليوم - انطلاق "مهرجان للفنون والحرف التراثية " بمتحف الطفل
ينطلق فى الحادية عشر من صباح اليوم فى مركز الطفل للحضارة واالابداع "متحف الطفل " ، وعلى مدار 6 ايام ، مهرجان الفنون والحرف التراثية فى نسخته الرابعة ، والذى يهدف الى إلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية ، صرح بذلك د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة.
من جانبه اكد د.اسامة عبدالوارث ، مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" على مشاركة العديد من الجهات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدنى فى فعاليات المهرجان ، حيث يشارك صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بمعرض للمنتجات التراثية المتنوعة (نحاس –خيامية – خزف) كما ينظم للأطفال ورشتي عمل خيامية وخزف.
كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة فى المهرجان بالعديد من الفاعليات من بينها معرض لمنتجات الحرف التقليدية وورش عمل فنية وحرفية للأطفال ، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية على مدار أيام المهرجان حيث يستقبل متحف الطفل عروض مبهرة لكل من فرقة التنورة التراثية، فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي وفرقة المنوفية للفنون الشعبية .
اشار عبدالوارث الى مشاركة جمعية حماية البيئة من التلوث ، بورش لتوعية اللأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير تشمل ورشة لتصنيع عرائس وأشغال النول اليدوية ، كذلك معرض لبيع منتجات من عجينة الورق (كروت وأظرف مطرزة - شنط هدايا) كليم وسجاد - منتجات متنوعة من بواقى الأقمشة (لعب أطفال - إكسسوارات - مفارش - خدديات - توك شعر وإكسسوارات.)
كما يشارك في معرض الفنون والحرف التراثية مجموعة من العارضين من أبناء أسوان والنوبة بمشغولات النوبة والصعيد
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