كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرف على توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد من 4 إلى 5 درجات، بينما على جنوب البلاد من 9 إلى 10 درجات.

وقال "عبد العال"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، إن هناك نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية وفرصا لسقوط أمطار.

وأضافف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط للأمطار على السواحل الشمالية على جنوب سيناء وسلاسل قطاع البحر الأحمر وبعض مدن الصعيد.