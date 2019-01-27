كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - المكتبة الأكاديمية تطلق كتاب "حياة الملك فاروق" بمعرض الكتاب

أطلقت المكتبة الاكاديمية abc اليوم الاحد كتاب جديد ملك مصر السابق فاروق بعنوان " حياة فاروق –البداية..والنهاية – ولماذا قامت ثورة يوليو 1952 "لمؤلفه الكاتب الصحفى الكبير / رجب البنا .

الكتاب والذى جاء في قرابة 270 صفحة يقدم جانبا من الحقائق والوقائع عن حياة الملك فاروق واعترافه بانه كان فاسدا وان حاشيته كانت فاسدة، بالاضافة الى بعض قصص الفساد السياسى والمالى والاخلاقى لهذا العصر .

وقال المؤلف فى تقديمه للكتاب انه اعتمد على مصادر ومراجع ووثائق تاريخية وعلى ماتوصل اليه المؤرخون الكبار المعروفون بالنزاهة وللالتزام بمنهج البحث العلمى ،حيث ان هذه الفترة تحتاج الى مزيد من الدراسة لانها تمثل حقبة تاريخية فارقة فى حياة مصر والمصريين ،وفى حياة المنطقة .

الكتاب جاء فى 12 فصل ،منها فصول عن فساد القصر ،وفضائح الملكة الام ،و الخيانة فى حرب فلسطين واحتراق القاهرة ،ونهاية اسرة محمد على ،و......الخ.

واشار الناشر احمد امين رئيس المكتبة الاكاديمية abc الى انه على الرغم من مرور عشرات السنين فان اعداء ثورة يوليو 1952 لم يتوقفوا عن الهجوم عليها وعلى زعيمها ،وعلى مدى عشرات السنين لم تنجح الحملات فى تشكيك الشعب المصرى والشعوب العربية فى هذه الثورة وفى الجسور التى اقامتها مع قيم التقدم والحضارة الحديثة .