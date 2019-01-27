كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - أسعار الذهب اليوم الأحد - عيار 21 بـ647 جنيهًا



استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا خاصًا عن أسعارالذهب بمصر اليوم، الأحد 27-1-2019، فى الأسواق المصرية. وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي: عيار 24: 739 جنيهًا. عيار 21: 647 جنيهًا. عيار 18: 554 جنيهًا. الجنيه الذهب: 5176 جنيهًا.

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