كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - حادث مروع بالبحيرة - مصرع وإصابة 24 شخصًا في انقلاب سيارة بالصحراوي



أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد مصرع مواطن وإصابة 23 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأشخاص بطريق "القاهرة/الإسكندرية" الصحراوى بمحافظة البحيرة. وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد إنه تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون. وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، نزيف بالبطن، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، نزيف بالمخ، غيبوبة، كسور بالحوض والفك، جروح قطعية، كدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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