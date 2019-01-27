كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - شاهد..لقطات صادمة لحظة العثور على جثة طفل البئر بعد 13 يوم بحث

بعد 13 يوما من البحث عثر رجال الإنقاذ على جثة الطفل الذي وقع في البئر بإسبانيا وسط أمل على أنه لا يزال على قيد الحياة.

وبعد أن بذلت قوات الإنقاذ جهودا ضخمة على أمل العثور على جولين روسيلو على قيد الحياة بعد أن اختفى أسفل بئر بعمق 240 قدما منذ ما يقرب من أسبوعين، إلا أنه كان جثة هامدة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور".

وبشكل مأساوي، تم اكتشاف جثة الطفل البالغ من العمر سنتين من قبل عمال الإنقاذ في الساعة 1.25 صباحًا بعد 13 يومًا من البحث.

كان عمال الإنقاذ يقومون بالتنقيب ليلًا ونهارًا في حفرة بئر أملًا في الوصول إليه.

ويأتي هذا الاكتشاف باستنتاج مأساوي للانتظار المؤلم الذي يواجهه والدا الطفل خوسيه وفيكي.

وظل الزوجان في موقع الحادث يقضيان بعض الليالي نائمين على فراش مقابل نصبهما لخيمة بجوار مكان الحادث.

وبحسب ما ورد تم إبلاغ الابوين بأن جثة ابنهما قد عُثر عليها بعد دقائق من اكتشافها.

في وقت سابق من اليوم كان والد الطفل قد شوهد من قبل المسعفين وهو تنتابه حالة من الذعر بعد رؤيته لطفله وهو يخرج من البئر جثة هامدة .





