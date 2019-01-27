كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الطقس

أعادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وقال المتحدث الإعلامى للهيئة ملاك يوسف إنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مشيرا إلى أن مديرى الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.