كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - فوزي مخيمر يكتب في ظلال الورد عن طريق القاهرة السويس

ظلال الود يكتبها : فوزى مخيمر

طريق القاهرة السويس.

واحد من مفاخر طرق مصر الحديثة.. ليس نفاقا فلا مصلحة لى مع احد، ولاتطبيل فلاهدف لى سوى ان ارى بلادى وهى تتقدم يوما عن يوم نحو الافضل، وتوضيحا لمن لايريدون ان يروا ما ينجز فى مصر.

لدينا اوناس يضعون على اعينهم ستائر سمراء متعمدين ان لايروا شيئا مما يتحقق على ارض الواقع، ويصمون اذانهم عن سماع اى بشرى لنقلة نوعية لبلادى.

اتطرق اليوم الى انجازا مهما تم خلال الاعوام القليلة الماضية ضمن ما يتم فى ربوع مصر، أنه طريق القاهرة السويس شرم الشيخ، او طريق القاهرة الغردقة مرورا بموانئ العين السخنة والادبية والسويس. . وهو الطريق الذى اسلكه القاهرة السويس اسبوعيا، واتابع عن كثب ما تم اسبوعا باسبوع من جسور يبلغ عددها نحو 17جسرا على مسافة 100 ك.م من الدائرى حتى مدخل السويس.

وفى داخل مدينة السويس نفسها جرى ويجرى توسعة الطريق حتى معامل تكرير البترول مع اقامة جسورا ومعابر آمنه للمشاة..عمليات شق وتوسعة ورصف الطرق تتم على ارفع مستوى من الاداء والانجاز.

وأقول وبكل الصدق والامانه وشهادة احاسب عليها اننى كلما مررت عليه مبكرا او نهاية اليوم ارى الاف العمال من شباب بلادى وهم قادمون من انحاء مصر متوجهين الى الاعمال على جانبي الطريق، اسعد برؤيتهم وأطمان على قوتهم من خلال عائد اعمالهم.

ولاول مرة فى تاريخ مصر يتم اقتطاع مساحات كبيرة من معسكرات الجيش ومراكز التدريب ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ومدخل مطار القاهرة الجوى بدأ من الكيلوا اربعة ونصف مدخل القاهرة الشرقي وحتى التقاطع من الطريق الدائرى ليصبح طريقا دوليا حرا بخمس حارات فى كل اتجاه .

جرت عمليا قص هذه الاجزاء دون تكدس ممل للمركبات، الان يحق للمصريين التفاخر بهذا الطريق النموذجى والذى تمت انارته بشكل مبهر، ويجرى الان ربط كهربائي متواصل بهذا الطريق مرورا بمدن الرحاب ومدينتى والشروق وبدر حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى الاقليمى .

هذا نموذج من الشرايين الجديدة لمصر التى تفتح افاقا واسعة للخروج من المدن المكتظة الى صحراء مصر، طرق ومشروعات عمرانية تخلخل قرانا ومدننا وتفتح فرصا للعمل لملايين من الناس .

ونموذج آخر فى طريقي الى مسقط رأسي منيا القمح شرقية وقريتى شيبة قش، اصبح طريق بنها منيا القمح مفخرة لانجاز عظيم وتقاطعاته مع طريق بنها شبرا الحر، ثم الطريق االدائرى الاقليمى الذى طوق وسط مصر وربط عدة محافظات معا .

وما اكتب عنه اليوم هو قليل مما انجز من المشروعات والشرايين الجديدة فى بر مصر.. اليست هذه مفاخر وانجازات؟ .