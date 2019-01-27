كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الأحد، 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير البنك الأهلى.

على مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.757 جنيه للشراء و4.7837 جنيه للبيع، فيما حقق الدينار الكويتى 58.6258 جنيه للشراء و58.9806 للبيع، أما الدرهم الإماراتى فسجل 4.8433 و4.8707 جنيه شراءً وبيعًا على الترتيب.