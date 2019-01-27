كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الأحد، 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير البنك الأهلى.

وحقق اليورو 20.0991 جنيه للشراء، و20.4286 للبيع، فيما وصل سعر الإسترلينى إلى 23.2284 جنيه للشراء، و23.6434 جنيه للبيع.