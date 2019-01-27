كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرف على أكثر من 15 سيارة مستعملة سعرها أقل من 45 ألف جنيه

وسط ارتفاع أسعار السيارات الجديدة يبحث من يرغب في شراء السيارات عن أسعار تتناسب مع الطبقة الفقيرة، وهي سيارات يصل سعرها أقل من 50 ألف جنيه .

تعرف على أكثر من 15 سيارة مستعملة سعرها أقل من 50 ألف جنيه

1- فيات أونو موديل 1995 يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه.

2- فيات بونتو موديل 1992 يصل سعرها إلى 47 ألف جنيه.

3- فيات ريجاتا موديل 1987 يصل سعرها 35 ألف حسب حالتها

4- فيات 28 موديل 1973 يصل سعرها 33 ألف جنيه.

5- فيات 128 موديل 1989 يصل سعرها 35 ألف جنيه.

6- فيات شاهين موديل 1999 يصل سعرها 40 ألف جنيه.

7- فيات شاهين موديل 1996 يصل سعرها 42 ألف جنيه.

8- فيات شاهين موديل 1998 يصل سعرها 37 ألف جنيه.

9- فيات بولونيز موديل 1990 يصل سعرها 33 ألف جنيه.

10- فيات شاهين موديل 1995 يصل سعرها 40 ألف جنيه.

11- كيا برايد موديل 1997 يصل سعرها 50 ألف جنيه.

12- بيجو 504 موديل 1975 يصل سعرها 50 ألف جنيه.

13- بيجو 504 موديل 1978 يصل سعرها 32 ألف جنيه.

14- فيات شاهين موديل 1999 يصل سعرها 50 ألف جنيه.

15- فولكس فاجن بيتل موديل 1971 يصل سعرها 35 ألف جنيه.

16-تويوتا ستارليت موديل 1990 يصل سعرها 50 ألف جنيه.

17- سكودا فيفوريت موديل 1994 يصل سعرها 30 ألف جنيه.

18- لادا 2107 موديل 2008 يصل سعرها 50 ألف جنيه.

19- مازدا 323 موديل 1982 يصل سعرها 38 ألف جنيه.

20- هوندا سيفيك موديل 1978 يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه.