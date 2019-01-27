كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - سقوط أمطار خفيفة على الغردقة

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت إنذارا لمحافظة البحر الأحمر، بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بداية من يوم 27 يناير 2019م ولمدة 48 ساعة، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في ظل فرص لسقوط الأمطار.

وطالب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر المواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وتوخي الحذر، كما أصدر تعليمات لكافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم، والاستعداد التام حيال موجة الطقس السيئ.

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد، يشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.