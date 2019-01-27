كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - طقس الإثنين معتدل.. والعظمى في القاهرة 19 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وعلى جنوب البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية: 18: 6

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 19: 8

الوجه البحرى والقاهرة: 19: 10

جنوب سيناء والغردقة: 20: 13

شمال الصعيد: 19: 5

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 20: 9