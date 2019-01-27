كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - إتفرج..إستنساخ 5 قرود لعلاج الأمراض البشرية يثير جدل مواقع التواصل

في تجربة مثيرة للجدل بالصين، ولدت خمسة قرود مستنسخة مع مجموعة من الظروف الصحية العقلية الوراثية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تربية الخمسة قرود المستنسخة من حيوان واحد، بشكل خاص لخلق مجموعة من الحيوانات "المريضة" لاستخدامها في الاختبارات المعملية.

وافادت الصحيفة ان القرود الخمسة لديهم نفس الحمض النووي، مما أدى إلى إصابتهم بأعراض مشابهة لأمراض الإنسان من القلق والاكتئاب والشيزوفرينيا.

وكان ولدت القرود في معهد العلوم العصبية (ION) للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) في شنغهاي، واستخدم الباحثون نفس الأسلوب الذي استخدم في العام الماضي لاستنساخ تشونغ تشونغ وهوا هوا - أول سرجين مستنسخين على الاطلاق، و النعجة دوللي التي استنسخت في أواخر التسعينات في اسكتلندا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الأخيرة ستثير، حتما أسئلة أخلاقية حول مستقبل الاستنساخ البشري، وكيف يتقدم العلم الحديث عن المستنسخات الموروثة الجينية.

فما انزعج الصين من الجدل الحائل بعد أن ادعى العالم “خه جيانكوي” إنشائه أول طفل في العالم معدلة وراثيا، حيث قال مسؤولو الولاية إنه تصرف بشكل غير قانوني سعيًا وراء الشهرة والثروة.

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