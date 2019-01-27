كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - المظهر هو السر وراء عدم التزام الأسرة المالكة في بريطانيا بربط حزام الأمان
تعرض الأمير فيليب دوق إدنبره زوج ملكة بريطانيا لحادث سير عندما انقلبت سيارته بينما كان يقودها الأسبوع الماضي و تبين أنه لم يكن واضعا حزام الأمان .
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" أن الحارس الشخصي السابق للأمير فيليب قال إن هناك سببين في عدم وضع حزام الأمان هو المظهر والسلامة الشخصية من قبل الأسرة المالكة .
ويبدو أن تلك الخصلة تجري في عروق الأسرة المالكة كلها فإن الملكة البريطانية لا تضع حزام الأمان أيضا وفسر الحارس الشخصي للأسرة المالكة تلك العادة أنهم يخافون على ملابسهم من التكسير فلا يربطوا الحزام وذلك ضمن سلامة المظهر العام لهم .
وظهر من قبل تالأمير فيليب و الملكة إليزابيث في أكثر من مناسبة و هم لا يضعون حزام الأمان .
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