كيف تكون "جنتلمان" مع المرأة أمام الآخرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تختلف طبيعية وسيكولوجية المرأة عن الرجل، إذ دائًما ما تحتاج للاهتمام وتركز على التفاصيل الصغيرة، وتفضل الرجل "الجنتلمان" الذي يعلم جيدًا فن التعامل معها، لذا نستعرض لكم إتيكيت تعامل الرجل مع المرأة في المناسبات والأماكن العامة، حسب ما جاء في موقع "reader's digest".

1- يفضل على الرجل أن يعامل المرأة كالأميرة مثلًا عند نزولها من السيارة تقدم لتفتح لها الباب، واسمح لها بالدخول أولًا، وفى حالة صعود السلم الكهربائي يجب أن تكون خلفها لحمايتها في حالة حدوث شيء.

2- يفضل أن تفتح لها باب السيارة وتضع يدك أعلى سقفها لحمايتها في حالة اصطدام رأسها، وإغلاق الباب برفق.

3- في الأماكن العامة وأمام الآخرين تحتاج المرأة للتقدير والاحترام، وأن تعطيها كافة الانتباه عند التحدث معها، فالمرأة تكره البرود العاطفي في التعبير عن الحب، وعدم احتوائها عاطفيا وخاصة أمام الآخرين.

4 - عند دعوتك المرأة للرقص معها تقبل ذلك بكل رقي وأناقة، فمن عدم اللباقة رفض طلبها أو تجاهلها، وإحراجها أمام الآخرين.

5- في الأماكن العامة احرص على التواصل الجسدي، والنظر في عينيها، فالمرأة تعشق الذي يتحدث عن حبه لها ويمدحها أمام الآخرين.

6- لا تتركها تمشي بمفردها في الطريق ولا تتقدم أمامها أو خلفها، فمن أصول الإتيكيت أن تمشي بجانبها ممسكا بيدها.