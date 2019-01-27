تعرف على رجيم العصائر: يمكنك من خسارة 5 كيلو في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يساعد رجيم السوائل على التخلص من الدهون بشكل سريع وخسارة 5 كيلو في الأسبوع الواحد، ويركز هذه على التنوع في شرب العصائر والسوائل الغنية بالفيتامينات والبروتينات، حسب ما جاء في موقع "dailymedicalinfo".

وتعتبر معظم الأنظمة الغذائية التي تعتمد على السوائل تحتوي على 500 إلى 800 سعرة حرارية في اليوم، لكنها تفتقر للألياف وبعض العناصر الغذائية، لذلك من الممكن الشعور بالدوخة والصداع مع بداية تطبيق الرجيم.

كما يعتمد رجيم السوائل على الامتناع لفترة معينة عن تناول بعض الأطعمة، والتركيز على المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، لتطهير الجسم من السموم، إذ يتم تقسيم العصائر من الخضراوات والفواكه إلى ثلاث أو أربع وجبات على مدار اليوم، وتناول وجبة واحدة متكاملة.

ويمكنك تناول عصير الملفوف أو السبانخ، والقرنبيط والكرفس، أو الطماطم، قبل وجبة الطعام بنصف ساعة، لتحسين عملية التمثيل الغذائي والإكثار من شرب الماء، ويفضل استبدال السكر بالعسل الأبيض، وتجنب العصائر المعلبة.

كما يفضل في وجبة الغذاء تناول شوربة اللحوم الخالية من الدهن، أو شوربة الدجاج والخضار، إضافة إلى عصائر الفواكه الطازجة، والمشروبات المثلجة، ويمكنك تناول حلويات الجيلاتين