كيف يتخلص مريض السكري من الوزن الزائد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء أبوبكر

تعاني بعض مرضى السكري من السمنة دون الانتباه لمخاطرها على الصحة وكيفية تأثيرها على الشرايين وكفاءة عملها ما يهدد المرضى بالإصابة بالجلطات.

قال الدكتور نبيل الكفراوي، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنوفية، إن الإصابة بالسكري تؤثر على كفاءة عمل الشرايين موضحا أن إهمال التعامل مع السكري وارتفاعه لفترة طويلة يتسبب في خشونة الجدار الداخلي المبطن للشرايين

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