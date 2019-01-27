كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - بالصور..طبيب يزيل خصلة شعر من عين سيدة بعد فقعها بزجاج

أزال طبيب في عملية جراحية خصلة من الشعر علقت بعين سيدة، بعد أن ضربتها اختها في وجهها، بقطعة من الزجاج لتصيبها بالعمى.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، انتهى المطاف بالاصابة الشنيعة للسيدة، بسحب الطبيب قطعة الزجاج وخصلة من الشعر من عينيها باستخدام الملقط الطبي.

وقال الطبيب أن السيدة البالغة من العمر 37 عاما، ولم يكشف عن اسمها والتي تعيش بولاية دلتا في نيجيريا، كانت حالتها مقلقة، وخلال العملية تم منح السيدة المصابة مخدرًا لإجراء جراحة لها، لسحب قطعة الزجاج وخصلة الشعر العالقة من عينيها ، التي تسببت لها في انعدام الرؤية والعمى، ليتم في النهاية تخييط الجروح الموجودة بجفونها.

وأوضحت الصحيفة إن عين السيدة اليمنى كانت تنتج كميات زائدة من السوائل وكثيفة اللون الأحمر ، لكن مقلة العين كانت في معظمها سليمة، ومع ذلك، عانت من ضرر "لا رجعة فيه" في الجزء الأمامي من عينها لتصبح عمياء وغير مجدية.

فيما لم يقل الطبيب أي تفاصيل عن مشاجرة المرأة مع أختها أو أي إصابات أخرى حدثت في المعركة الشرسة.





