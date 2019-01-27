كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - اليوم ..بايرن يسعى لزيادة جراح شتوتجارت في الدوري الالماني

بايرن ميونيخ وشتوتجارت

أنهى بايرن آخر استعداداته للمباراة اليوم، حيث يسعى لمواصلة مطاردة بروسيا دورتموند المتصدر والذي حقق الفوز على هانوفر اليوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ووسع الفارق بينه وبين النادي البافاري إلى 9 نقاط.

وعن الوضع قبل مباراة الغد، يقول يوزوا كيميش: "الآن يتحتم علينا الفوز أكثر من أي وقت مضى. لا مجال للأخطاء الآن، ويجب علينا مواصلة المنافسة".

كان بايرن قد استطاع تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري، ويرى المدير الفني للفريق نيكو كوفاتش أن على الفريق مواصلة السعى لتعويض فارق النقاط مع دورتموند، وقال: "نريد الفوز بالمباراة. يجب علينا مواصلة الضغط على المتصدر".

عدم الاستهانة بشتوتجارت

على الرغم من الأفضلية التي يتمتع بها العملاق البافاري في مباراة الغد، يرى كوفاتش أن على الفريق أن لا يستهين بالفريق صاحب المركز السادس عشر في الترتيب، وأضاف: "شتوتجارت فريق جيد ولديهم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكنهم ربما لا يقدمون أفضل ما لديهم في الوقت الحالي".

من جانبه، تحدث روبيرت ليفاندوفسكي عن المباراة قائلًا: "المباراة لن تكون سهلة. أعتقد أنهم سيلجأوا للدفاع بأكبر عدد من اللاعبين والاعتماد على الهجمات المرتدة".

بدوره، قال سيرج جنابري، والذي كان قد عانى من إصابة خفيفة الأسبوع الماضي: "شتوتجارت ليسوا في أفضل حالاتهم الآن، وهذا يعطينا بعض الأفضلية في المباراة. إذا لعبنا بجدية وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد، سنتمكن من حصد الثلاث النقاط".

يدخل بايرن ميونخ المباراة بقائمة كبيرة من اللاعبين، ولن يغيب عنه إلّا جيروم بواتينج لظروف مرضه، بالإضافة لآرين روبن، وفرانك ريبيري، وكورينتين توليسو الذين لا يزال أمامهم بعض الوقت للعودة للمباريات من جديد.

شتوتجارت بدون بافارد ولكن بوجود كاباك

يحل شتوتجارت ضيفًا على بايرن في مباراة الغد بأسوأ رصيد من الأهداف والنقاط في تاريخ النادي في هذه المرحلة من الدوري الألماني، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة وبرصيد من الأهداف لا يتجاوز 14 هدفًا. ولكن على الرغم من ذلك، يطمح المدير الفني للفريق ماركوس فاينزيرل في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أليانتس أرينا، وقال بنبرة واثقة: "بعض الفرق الأخرى استطاعوا هز شباك بايرن هنا من قبل، فلم لا نفعلها نحن أيضًا؟ سنحاول تقديم أقصى ما لدينا وإحراز الأهداف".

جدير بالذكر أن قائمة شتوتجارت في المباراة ستتضمن مدافع الفريق الجديد أوزان كاباك لأول مرة، فيما سيتغيب بنيامين بافارد المنتظر انتقاله لبايرن في الصيف المقبل عن المباراة بسبب الإصابة، أما تيمو باومغارتي فمازالت هناك شكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة بعد خروجه المبكر من تدريبات الفريق يوم الأربعاء الماضي بعد شعوره بالدوار.