كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
أتلانتا وروما
مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
تحدث مدرب نادي روما الإيطالي , أوزيبيو دي فرانشيسكو , في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام , للحديث عن مباراة الفريق غداً أمام نظيره فريق أتلانتا , في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي , على ملعب ” أتليتي أزوري دي ايتاليا “.
حيث استهل في حديثه ” سوف ستكون مباراة صعبة ضد فريق كان أداءه جيدًا دائمًا ضد الفرق الكبرى. نحن بحاجة إلى فرض طريقتنا في اللعب , على الرغم من المزايا التي يتمتعون بها , مدرب أتلانتا بنى جانبًا ماديًا وفنيًا رائعًا للغاية ” .
مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة أتلانتا وروما في الدوري الايطالي
وأضاف ” نحن بحاجة إلى محاولة ختم الموسم في المركز الرابع , نظرًا لأننا في المركز الخامس حاليًا. لدى إنتر بعضًا بعض من التفوق ولكننا نعلم أنه علينا أن نلعب جيدًا في كل مباراة إذا كنا نرغب في الحصول على النقاط الضرورية ” .
وتابع المدرب في حديثه قائلاً ” أتلانتا فريق يجب أن نقلق منه في هذا السباق. وكذلك الأمر في كأس إيطاليا هم خصم مخيف. مع ملعبهم والمستوى الذي وصلوا إليه , يستطيع رجال جاسبريني تقديم شيء ما. إنهم فريق قوي”.
واختتم ” أتلانتا يملك جودة كبيرة , انهم يركضون كثيرًا مع الكرة ولديهم مهارات فردية. عليك أن تكون على مستعدًا لتلك المعركة البدنية أيضا، ولديك القدرة على الحصول على الكرة في الملعب وإيجاد المساحات. ستكون مباراة مفتوحة ” .
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