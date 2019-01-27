كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - شاهد.. رجل بريطاني يتهم إنستجرام بتسببه في انتحار إبنته

انتحرت فتاة بريطانية تدعى مولي راسيل البالغة من العمر 14 عاما في عام 2017، وبعد عامين خرج والدها عن صمته ووجه التهمة إلى موقع إنستجرام.

قال والد مولي" أنه يتهم القائمين على إنستجرام في نشر الجريمة وأن المحتوى الذي يتم تقديمه على تلك المواقع قد يدفع البعض إلى الإكتئاب أو حتى الموت .

ووفقا لموقع "BBC" أن إدارة إنستجرام صرحت في بيان " أنهم لن يسمحوا بتكرار تلك المأساه، وأنهم سيمحون أي محتوى قد يدفع لذلك".