كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - ارتفاع عدد قتلى حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية الى خمسة اشخاص

قتل خمسة أشخاص في حادثين لإطلاق نار وقعا اليوم السبت في منطقتين من ولاية لويزيانا، حسبما أوردت سلطاتهما.

ونقلت "أسوشيتدر برس" عن رئيس الشرطة في منطقة ليفنغستون، جيسون أرد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هذه المنطقة صباح السبت. فيما أفاد مكتب رئاسة الشرطة في منطقة أسنسيون بمقتل زوجين لهما 51 عاما من العمر.

ذكرت الشرطة أن ابنهما، داكوتا (21 عاما) مطلوب لدى السلطات للاشتباه بارتكابه جريمة "قتل من الدرجة الأولى" ومخالفات أخرى.

وبحسب أجهزة الأمن فإن ثمة صلة فيما بين حادثي إطلاق النار، والتحقيقات جارية في التنسيق بين المختصين من كلتا المنطقتين.