كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - سقوط شبكة دعارة "اولاد الذوات" بالهرم.. الساعة بـ 1000 جنية

نجحت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة في الكشف عن شبكة دعارة تقودها سيدة من داخل كافيه شهير بشارع الهرم حيث القت القبض علي قوادة وبرفقتها فتاتين وعثر بحوزتهن علي مبالغ مالية حصيلة نشاطهن في ممارسة الرذيلة.

وردت معلومات للعميد طارق حمزة مدير ادارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة بقيام سيدة بتسهيل دعارة اخري من داخل كافيه شهير بشارع الهرم حيث تقوم باستقطاب راغبي المتعة الحرام من رواد الكافيه وتتفق معهم علي ممارسة الفتاة الرذيلة بمقابل مادي، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة القاء القبض علي المتهمين بعد التاكد من صحة المعلومات حفاظا علي قيم وتقاليد المجتمع.

رصدت مباحث الآداب حركة المتهمة الرئيسية وراقبت الكافيه لعدة ايام حتي تحركت مأمورية تراسها العميد طارق حمزة مدير ادارة مباحث اداب الجيزة المقدم محمد سعيد وكيل إدارة مكافحة جرائم آداب الجيزة وبمداهمة الكافيه القي القبض علي القوادة سبيق اتهامها في قضية أداب وفتاتين اخرتين تبين أن إحداهما مساعدة للمتهمة الأولي تتولي تنسيق مواعيدها مع راغبي المتعة الحرام وتنسيق تحركات المتهمة الثالثة والفتاة الأخري تبلغ من العمر 22 عاما تمارس الرذيلة مع الرجال بمقابل تتفق عليه القوادة يتراوح من 500 الي 1000 جنيه في الليلة الواحدة.

حرزت قوات الأمن هواتف المتهمات الثلاث والتي تحتوي علي محادثات واتس اب وماسينجر تتضمن اتفاقات علي ممارسة الرذيلة وتحديد أماكن اللقاء وصور خليعة، تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة، وأمرت نيابة العمرانية باشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الاول لنيابات الطالبية والعمرانية بحبس المتهمات الثلاث 4 ايام علي ذمة التحقيقات بعد مواجهتهن بالتحريات ومحتوي هواتفهن.

وجهت النيابة للقوادة ومساعدتها تهمة تسهيل الدعارة وللمتهمة الثالثة تهمة ممارسة الدعارة.