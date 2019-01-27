كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - ليلة عنيفة.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل ضد المتظاهرين

أفادت وسائل إعلام فرنسية باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد محتجي المشاركين في "ليلة صفراء" الذين تجمعوا في ميدان الجمهورية في باريس.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، بعد أن أضرمت مجموعة من "السترات الصفراء"، النار في العديد من الدراجات النارية.

وشارك ما لا يقل عن 69 ألف شخص بمن فيهم 4 آلاف في العاصمة باريس، حسب بيانات رسمية صدرت عن وزارة الداخلية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 84 ألف شخص شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" السبت الماضي في عموم المدن الفرنسية.

ويتظاهر اليوم محتجو "السترات الصفراء" للسبت الحادي عشر على التوالي ضد الرئيس ماكرون بالرغم من الانقسامات بسبب خلاف بين زعيميهما إيريك درويه وبريسيلا لودوسكي.