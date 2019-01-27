كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - قطر تشتري مشجعين لحضور مباراة الإمارات و 260 دولار لكل شخص

كشف المحلل السياسي والإستراتيجي، أمجد طه، أن هناك مجموعات تابعة للنظام القطري في إحدى الدول العربية تحاول شراء مشجعين للتواجد في مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019. ويواجه المنتخب الإماراتي، المنتخب القطري، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019، بعد أن أقصى الأول أستراليا في ربع النهائي، وأقصى الثاني كوريا الجنوبية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. وقال أمجد طه في تغريدة له بموقع ”تويتر”: ”الآن مجموعات تابعة لنظام قطر في دولة عربية تحاول شراء مشجعين للتواجد في مباراة الامارات قطر”.

وأضاف: ”وطلب منهم منسق لنظام الدوحة لبس زي وطني عربي لدولة معينة وبالمقابل سيتم حجز تذاكر طيران وحافلات وفندق و(260$)لهم ومكافأة مالية كبيرة في حال فاز منتخب القرية العالمية ” . يذكر أن المنتخب القطري، يعتمد على اللاعبين المجنسين في خوض مباريات بطولة كأس آسيا، إذ أن قطر تفتقر لـ اللاعبين ذو المهارات الكروية التي تؤهلهم للمنافسة.