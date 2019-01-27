كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 صباحاً - حسن نصر الله يهدد اسرائيل بحرب شاملة
لمح الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، إلى احتمال نشوب حرب مع إسرائيل، لكنه تجنب التطرق بعمق إلى الأزمات الداخلية التي يواجهها لبنان.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة الميادين بعدما تجنب الظهور في خطابات لأشهر عديدة على غير عادته.
وتحدث نصر الله عن احتمال حرب مع إسرائيل تنشب في حال اغتيالات إسرائيلية لناشطين من حزب الله في لبنان أو سوريا.
يذكر أن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات في لبنان طالت جهاد عماد مغنية، وسمير قنطار وآخرين، وتجنب حزب الله إبداء أي رد عليها في حينه.
وقلل نصر الله من أهمية اكتشاف إسرائيل لأنفاق بين الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي، موضحا أن بعضها يعود إلى أكثر من 13 عاما مضت.
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