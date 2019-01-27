حذاء "جيمي شو" الكريستالي مستوحى من الألماس.. وهذا ثمنه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت علامة جيمي شو أغلى حذاء فاخر لها حتى الآن، وهو عبارة عن حذاء مغطى بالكامل باالكريستال، وتتكون المجموعة من ثلاثة أنماط، بصورة ظلية لأحذية السباق الكلاسيكية ونعل فريد مستوحى من الألماس الشفاف، وهو مصنوع من جلد الغزال اللامع والمزين ببلورات سواروفسكي ويباع بسعر 3،995 دولار.

وتقول ساندرا تشوي، مديرة جيمي شو الإبداعية: "بالنسبة إلى حذاء" جيمي شو" الفاخر، تخيلنا كيف سيشعرنا أن ندخل إلى ماسة متعددة الأوجه، وتلاعبنا بالإحساس بالخفة والوضوح الذي تعكسه الزوايا المختلفة للألماسة".

كما تحتوي المجموعة على نسخة من جلد العجل الأبيض وآخر بجلد بالبطن، فضلًا عن جلد فضي لامع، بسعر 895 دولارًا.

ولن نتفاجأ عندما نرى أمثال كيندال جينر أو هايلي بالدوين أو بيلا وجيجي حديد وهن يرتدين أحذية الألماس من جيمي شو، فهي لا تجسد فقط اتجاه حذاء الأب الضخمة، ولكن أيضا بنيته ومواده تجعله مثاليًا لفصل الشتاء.

ويتوفر حذاء Diamond في متاجر Jimmy Choo وعبر الإنترنت على المتجر الإلكتروني للعلامة.