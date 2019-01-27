لمحبي العصائر الطبيعية.. طريقة عمل الليمون بالنعناع في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المقادير:

4 حبات ليمون بدون قشر.

1 لتر ماء مثلج.

نعناع أخضر حسب الرغبة (طازج).

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- يغسل الليمون جيداً وقطعيه إلى أرباع.

2- ضعي الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر ومن ثم ضيفي نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

3- قومي بخلط الليمون مع الماء والنعناع بشكل جيد ومن ثم خذي خليط الليمون وصفيه داخل وعاء كبير.

4- قومي بإعادة كمية الليمون المتبقية إلى الخلاط وضيفي باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون ومن ثم قومي بخلط المكونات مرة ثانية.

5- يصف العصير مرة ثانية فوق الكمية الأولى ومن ثم تخلصي مما تبقى من بقايا الليمون.

6- اسكبي العصير بأكواب التقديم وضفي إليه الثلج.