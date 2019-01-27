5 أسرار للتواصل السليم في العلاقة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عادة ما تواجه الحياة الزوجية العديد من المشاكل التي قد تحدث نقاط تحول في مسارها، وتوصلها إلى طريق مسدود لا يفضي إلا للمزيد من المشاكل.

ويعتبر التواصل السليم أحد أهم الدعائم التي تقوم عليها العلاقة الزوجية، وعاملاً أساسياً في حل المشكلات العالقة بين الزوجين. لذا فقد أورد موقع "لايف لابس" الإلكتروني 5 أسرار للتواصل السليم بين الزوجين أثناء حدوث المشاكل، على النحو التالي:

1-تجنب الانتقاد اللاذع:

قد يكون لديك العديد من التحفظات على تصرفات شريك الحياة، وقد تقودك تلك التحفظات إلى توجيه انتقادات لاذعة له بشكل يؤذي مشاعره، لذا لا بد من تجنب الانتقادات اللاذعة واستبدالها بحوار هادئ، ونقاش هادف يفضي إلى حلول فعالة.

2-استمع للشريك وحاول حل المشكلة:

حاول أن تستمع لشريك حياتك بعناية وانتباه، وأن تتفهم مشكلته جيداً، ومن ثم حاول الوقوف إلى جانبه ومساندته في محنته، متجنباً أي انفعالات أو صدامات قد تفاقم المشكلة معه.

3- عبّر عن تقديرك للشريك:

يعتبر التعبير عن التقدير للشريك لما يقوم به من أجلك، من أكثر طرق التواصل السليمة في العلاقة الزوجية، ومن هنا تبرز الحاجة لأن توجه عبارات الشكر والتقدير لشريك حياتك في كل مرة يقوم فيها بخطوة إيجابية تجاهك، أو يبذل جهداً من أجلك.

4- تجنب السخرية:

في بعض الأحيان يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بتوجيه عبارات السخرية للطرف الآخر، ما قد يؤدي إلى نشوء ردة فعل سلبية منه. لذا لا بد من تجنب السخرية والعبارات الجارحة مع شريك حياتك، واستبدالها بعبارات الثناء والمديح.

5- الانفتاح على اقتراحات الشريك:

من الضروري أن تكون منفتحاً على اقتراحات شريك حياتك في الأمور التي تخص حياتكما الزوجية والأسرية، وتجنب تجاهل آرائه وأفكاره، فالزواج في نهاية المطاف عبارة عن علاقة تشاركية لا يجب إقصاء أي طرف فيها.