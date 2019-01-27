كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:33 صباحاً - وزارة الدفاع العراقية تصدر بيان بشأن اقتحام المعسكر التركى

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، بياناً أوضحت فيه ما حدث في المعسكر التركي شمال العراق، مساء السبت.

وأوضح بيان الوزارة أن عدداً من المتظاهرين الكرد كانوا خرجوا في محافظة دهوك قرب معسكر للقوات التركية احتجاجاً على مقتل 4 مواطنين اليوم السابق نتيجة القصف الجوي التركي.

وأضاف بيان الوزارة أن التظاهرة اتخذت منحى آخر بعد إطلاق النار على المتظاهرين من قبل القوات التركية من داخل المعسكر، م أدى إلى مصرع 2 وجرح 7 من المتظاهرين، مبينة أن ذلك دفع المحتجين لاقتحام معسكر القوات التركية وإحراق عدد من الآليات العسكرية.

وتابع البيان أنه بعد تدخل قوات الآسايش (قوة حفظ الأمن في إقليم كردستان) تمت السيطرة على الموقف، داعية المتظاهرين إلى الانسحاب وإنهاء التظاهرة لتأخذ الجهات الرسمية دورها في الاتصالات الرسمية بين أربيل وبغداد والجهات التركية الرسمية.

كردستان تحمّل بغداد المسؤولية

وفي أول رد لها، حملت سلطات إقليم كردستان، مسؤولية ما حدث من تبعات قصف الجيش التركي واقتحام المعسكر في محافظة دهوك شمالي العراق.

وقال مستشار برلمان إقليم كردستان طارق جوهر في حديث صحافي، إن حكومة عادل عبدالمهدي هي من تتحمل تبعات القصف التركي المتكرر على القرى الكردية، موضحاً أن القوات التركية تعمل في إقليم كردستان وفق اتفاقية مع نظام صدام حسين، وعلى الحكومة الحالية أن تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية.

وأضاف جوهر أن على مجلس النواب أن يسأل الحكومة عن ضعف موقفها حيال القصف المتكرر التركي على أراضي الإقليم، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة بالدفاع عن سيادة البلد.

قتلى وأسرى أتراك

وحول التطورات الأمنية في دهوك، بيّنت مصادر مطلعة إصابة مسؤولين بالمخابرات التركية وأسر آخرين وإحراق 8 دبابات ضمن عملية الاقتحام في ناحية "شيلادزا" التابعة لمحافظة دهوك.