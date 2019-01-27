كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:33 صباحاً - السيسي: خصصت مليار جنيه للحفاظ على عيون المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خصص مليار جنيه لصالح مبادرة "نور حياة"، للحفاظ على نظر الطلاب والمواطنين.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية صندوق "تحيا مصر"، مساء السبت، أن البعض يشكك فيما تقوم بها الدولة من مبادرات لدعم المواطن المصري في كل المجالات، معقبًا، "كل ما الأرقام هتزيد في صندوق تحيا مصر هنعمل أكثر".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء السبت، احتفالية صندوق "تحيا مصر"، معلنًا دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، و2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.