كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:33 صباحاً - وزارة الكهرباء تقرر مد فترة رفع الدعم مراعاة للظروف الاقتصادية
كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه كان هناك خطة موضوعة لرفع الدعم تدريجيا على الكهرباء اعتبارا من عام 2014، ولمدة 5 سنوت أي في 2019، لافتا أن نتيجة بعض الظروف الاقتصادية تقرر مد فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات لتكون 8 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه سيتم رفع الدعم نهائيا في العام المالي "2021- 2022".
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