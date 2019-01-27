كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:33 صباحاً - وزارة الكهرباء تقرر مد فترة رفع الدعم مراعاة للظروف الاقتصادية

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه كان هناك خطة موضوعة لرفع الدعم تدريجيا على الكهرباء اعتبارا من عام 2014، ولمدة 5 سنوت أي في 2019، لافتا أن نتيجة بعض الظروف الاقتصادية تقرر مد فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات لتكون 8 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه سيتم رفع الدعم نهائيا في العام المالي "2021- 2022".