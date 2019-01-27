10 أفكار لوحدات تخزين لطاولة المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تضطر ربة المنزل أحيانً إلى الاستعانة بطاولة المطبخ مثلاً لتخزين بعض الأغراض والأدوات، وذلك عندما يكون المطبخ صغيراً، ولا تستوعب الخزائن كل أدوات ولوازم الطهي.

وفيما يلي، مجموعة من الأفكار لوحدات تخزين على طاولة المطبخ، بحسب ما نقله موقع 24 الإماراتي عن موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تخصيص صينية من الخشب أو المعدن لوضع أدوات الطعام التي يتم استخدامها بشكل متكرر.

2- استخدام المساحة الميتة أسفل خزائن المطبخ وتحويلها إلى وحدة لتخزين أدوات وأجهزة المطبخ.

3- تخزين الفواكه والخضروات في وحدات تخزين من السلال المعدنية أو البلاستيكية.

4- التخزين بشكل عمودي باستخدام صينية متعددة الطبقات.

5- تخزين الأدوات المستخدمة يومياً في سلة من القش.

6- رف خشبي بسيط فوق المجلى لتخزين أدوات المطبخ.

7- صندوق قديم لحفظ كتب الطهي إذا كانت ربة المنزل تستعين بها في المطبخ.

8- الاستفادة من الزاويا عبر تركيب رفوف مثلثة الشكل تستوعب الأطباق والأدوات.

9- وضع كافة ألواح التقطيع داخل صندوق خشبي قديم لتستند إلى الجدار.

10- عُلب زجاجية توضع فوق بعضها البعض لتخزين الملح والتوابل.