بدون فرن.. طريقة سهلة وسريعة للفطير المشلتت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يحب كثير من الأشخاص مذاق الفطير المشلتت إلا أن طريقة عمله قد تكون صعبة للبعض، لذا يستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 طريقة سهلة وسريعة للفطير المشلتت في السطور التالية، وفقًا لموقع كوكباد المعنى بالطبخ ووصفات الطعام:

المقادير:

1- كيلو دقيق

2- ملعقة كبيرة سكر

3- ملعقة صغيرة خميره فورية

4- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

5- ملعقة صغيرة ملح

6- ملعقتان كبيرتان من الزيت

7- ماء دافئ للعجن

8- نصف كوب زبده ونصف كوب زيت

طريقة التحضير:

1- تخلط كل المكونات وتعجن جيدًا وتغطي مدة، ويتم تركها نصف ساعة.

2- يقسم العجين إلى كرة كبيرة و10 كرات صغيرة (لعمل فطيرة واحدة) وتغطي 10 دقائق.

3- نبدأ بفرد العجينة نبدأ بواحدة كبيرة على سطح مدهون بخليط الزبدة والزيت، ثم نفردها باليد إلى إن تصبح رقيقة جدًا، ثم تفرد على صينية.

4- نقوم بفرد 10 كرات صغيرة واحدة تلو الأخرى فوق الكرة الكبيرة (التي تم فردها مسبقًا).

5- بعد الانتهاء من فرد كل العجين نقوم بالضغط عليها لتصبح الفطيره رفيعه وتوضع في صينية مدهونة بالزيت على نار هادئة حتى تحمر وتقلب على الناحية الأخرى.